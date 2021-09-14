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ЭКОНОМИКА РБ


НА МОЗЫРСКОМ НПЗ НАЧАЛИ ЗАГРУЗКУ КАТАЛИЗАТОРА КОМПЛЕКСА H-OIL


16:48 14.09.2021

ОАО «Мозырский НПЗ» приступило к новой стадии пусковых операций на реакторном блоке комбинированной установки гидрокрекинга по переработке тяжелых нефтяных остатков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на объекте была осуществлена загрузка катализатора H-Oil в бункеры временного хранения D-311 и D-312 реакторов секции 300.

Эта непростая операция была проведена менее чем за неделю силами технологического персонала установки с участием экипажа крана GROVE цеха №14 – транспортного и представителей подрядной организации. Работы велись на высоте свыше 40 метров.

В связи с тем, что катализатор H-Oil отличается от других катализаторов, используемых на заводе при ведении технологических процессов, участвовавшим в загрузке специалистам пришлось применять специальные технические решения.

Также катализатор предстоит загрузить в бункеры временного хранения D-211 и D-212 реакторов секции 200, и в бункеры D-205 и D-305 системы пневмотранспорта.

В последующем катализатор, предназначенный для процесса H-Oil, будет подаваться отдельными порциями непосредственно в реакторный блок.
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