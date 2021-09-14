Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 сентября 2021 года выросло до 506,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 506 тыс. 591 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 495 тыс. 561 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1115 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3941 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1630 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 274 теста. Всего в стране проведено 8 млн 066 тыс. 129 тестов.

Более 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации.