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ЭКОНОМИКА РБ


ИДО БГУ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ


16:20 14.09.2021

Институт дополнительного образования (ИДО) БГУ продлевает до 30 сентября срок приема документов на подготовительное отделение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются слушатели на базе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием или среднего специального образования.

Программа предполагает целенаправленное изучение трех предметов на выбор на протяжении года, которые станут основой к вступительным испытаниям в учреждения высшего образования. Обучение длится девять месяцев. Такой вариант подойдет для тех, кто не прошел по конкурсу поступления в вузы в этом году, но намерен подготовиться к следующему.

Вступительные испытания пройдут в форме тестирования 1 октября.

Прием документов осуществляется по адресу: Минск, ул. Академическая, 25, к.407.
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