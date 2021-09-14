ЭКОНОМИКА РБ

ИДО БГУ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

16:20 14.09.2021 Институт дополнительного образования (ИДО) БГУ продлевает до 30 сентября срок приема документов на подготовительное отделение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются слушатели на базе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием или среднего специального образования. Программа предполагает целенаправленное изучение трех предметов на выбор на протяжении года, которые станут основой к вступительным испытаниям в учреждения высшего образования. Обучение длится девять месяцев. Такой вариант подойдет для тех, кто не прошел по конкурсу поступления в вузы в этом году, но намерен подготовиться к следующему. Вступительные испытания пройдут в форме тестирования 1 октября. Прием документов осуществляется по адресу: Минск, ул. Академическая, 25, к.407.