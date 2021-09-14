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ЭКОНОМИКА РБ
ИДО БГУ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
16:20 14.09.2021
Институт дополнительного образования (ИДО) БГУ продлевает до 30 сентября срок приема документов на подготовительное отделение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются слушатели на базе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием или среднего специального образования.
Программа предполагает целенаправленное изучение трех предметов на выбор на протяжении года, которые станут основой к вступительным испытаниям в учреждения высшего образования. Обучение длится девять месяцев. Такой вариант подойдет для тех, кто не прошел по конкурсу поступления в вузы в этом году, но намерен подготовиться к следующему.
Вступительные испытания пройдут в форме тестирования 1 октября.
Прием документов осуществляется по адресу: Минск, ул. Академическая, 25, к.407.
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