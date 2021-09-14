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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА ВЫСТАВКЕ «БУДПРАГРЭС-2021» СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ


15:45 14.09.2021

Современные телекоммуникационные решения для строительной индустрии презентует компания «Белтелеком» на международной специализированной выставке «Будпрагрэс-2021», которая проходит 14-17 сентября в Минске (пр-т Победителей 20/2. Футбольный манеж).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сегодня оператор готов реализовать любой телекоммуникационный проект под ключ и предложить свои сценарии для таких перспективных концепций, как «умный дом» и «умный город».

«Видеоконтроль» – удобный способ обеспечения безопасности и удаленного контроля за любыми объектами, будь это многоквартирный жилой дом или промышленное предприятие. Услуга быстро получила признание потребителей. Так, в начале сентября компания подключила 100-тысячного абонента многоквартирного сектора! В рамках сервиса пользователь получает круглосуточный доступ к видео с камер в режиме реального времени или к записям из архива, который хранится на серверах Белтелекома в течение 30 суток. Просматривать видео можно на смартфоне, планшете, а также на компьютере в личном кабинете на my.beltelecom.by.

Возможности видеоконтроля постоянно совершенствуются – сегодня оператор презентует опцию видеоаналитики. Новый модуль позволяет в режиме реального времени анализировать данные с установленных камер видеонаблюдения. Это могут быть распознавание лиц, номерных знаков, детекция движения и т. д. В настоящее время успешно реализуются пилотные проекты и нарабатываются практические кейсы для запуска модуля видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию.

Еще один актуальный проект для «умного города» – УСКИЗ. Унифицированная система управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий – современное решение для учета потребления коммунальных ресурсов. Система предполагает не только верификацию соответствующих данных, получаемых в автоматическом режиме со счетчиков воды, электричества, газа и тепла, но и выставление счетов потребителям. Разветвленная телекоммуникационная инфраструктура и опыт создания масштабных ИКТ-проектов позволят Белтелекому приступить к реализации проекта в кратчайшие сроки.

В 2021 году Белтелеком открыл новое направление – розничную торговлю. Теперь в сервисных центрах клиенты компании могут на выгодных условиях приобрести телевизоры, роботы-пылесосы и другую технику. Первоначального платежа не требуется, а размер очередной ежемесячной выплаты останется неизменным в течение всего срока действия договора. Рассрочка предоставляется на два года. Получив множество позитивных откликов, компания берет курс на масштабирование направления розничных продаж и качественное расширение ассортимента.

На «Будпрагрэс-2021» также будут демонстрироваться самые популярные кейсы для физических и юридических лиц. Специалисты компании расскажут о возможностях и характеристиках услуг, помогут выбрать оптимальный сценарий использования и ответят на все вопросы.
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