Органы прокуратуры Гродненской области проверили соблюдение природоохранного законодательства, а также законодательства при предоставлении и использовании водных объектов для целей рыболовства и рыбоводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в регионе не исключены факты невыполнения заданных показателей по вылову товарной рыбы. До сих пор не разрешен вопрос о принадлежности гидротехнических сооружений. Имелись факты ненадлежащего содержания прилегающей к водным объектам территории.

Выявлены нарушения норм Водного кодекса Республики Беларусь, а также Положения о порядке предоставления поверхностных водных объектов в аренду для рыбоводства.

В частности, райисполкомы заключали договоры аренды поверхностных водных объектов при отсутствии разрешений на специальное водопользование. Речь о тех ситуациях, когда согласно технологии ведения рыбоводства предусматривался сброс сточных вод, образованных в результате полного или частичного опорожнения арендуемого поверхностного водного объекта, в поверхностные воды.

Как оказалось, арендаторы-рыбоводы не во всех случаях использовали по целевому назначению водные объекты, не всегда своевременно уплачивали арендную плату. Нередко в нарушение определенных в планах сроков и объемов производили вселение, содержание и разведение рыбы.

Вовсе не были заключены договоры аренды с арендаторами водных объектов в Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Ошмянском, Мостовском, Сморгонском и Щучинском районах.

Отдельные арендаторы не следовали плану мероприятий и не создавали условия для организации отдыха и удовлетворения социально-культурных потребностей населения при рыбоводстве в рекреационных целях. Береговая территория в ряде случаев была в ненадлежащем санитарном состоянии.

При таких обстоятельствах райисполкомы не понуждали арендаторов к выполнению необходимых работ.

На большинстве обследованных объектов отсутствовала общедоступная информация либо содержились неполные сведения о режимах рыбоводства в рекреационных целях, платного любительского рыболовства и порядке реализации путевок для него.

На сегодня в регионе с арендаторами не заключены договоры аренды гидротехнических сооружений – работа в данном направлении велась райисполкомами на низком уровне.

По результатам проверки органы прокуратуры Гродненщины внесли 16 представлений в районные исполнительные комитеты и вынесли 12 предписаний. Прокуратура Гродненской области внесла представление в адрес первому заместителя председателя Гродненского облисполкома. Общее требование – устранить и не допускать впредь нарушения природоохранного и земельного законодательства при предоставлении, использовании и охране водных объектов.

На 1 сентября 2021 года на территории региона расположено 440 водных объектов, которые сформированы из 395 прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства и в рекреационных целях. Их общая площадь – 2 959,64 га. Из них передано 177 арендаторам 342 водных объекта площадью 2389,2 га.