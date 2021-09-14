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ЭКОНОМИКА РБ


ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2021 ГОДА


15:05 14.09.2021

Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в список претендентов на звание лауреата включены 32 организации, представляющие различные отрасли экономики.

В их числе:

Станция Минск-Пассажирский транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»;

ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;

Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество;

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям;

ОАО «Савушкин продукт»;

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»;

ОАО «МАПИД»;

ОАО «Речицкий метизный завод»;

Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством;

Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»;

Общество с ограниченной ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»;

Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации;

ОАО «Молочный мир»;

Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»;

ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»;

Республиканское дочернее производственно-торговое унитарное предприятие «Молочный гостинец»;

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы;

Полесский государственный университет;

Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского в Гродно;

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»;

Гродненский государственный аграрный университет;

Брестский государственный технический университет;

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия;

ОАО «Торгмаш»;

ОАО «Пружанский молочный комбинат»;

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;

Коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие «Брестжилстрой»;

Производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз»;

ОАО «Витебские ковры»;

Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком».

Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2021 году ожидается по направлению деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, оказание услуг и выполнение работ.

В числе участников конкурса 16 организаций являются лауреатами предыдущих лет.

В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года.
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