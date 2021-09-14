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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2021 ГОДА
15:05 14.09.2021
Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в список претендентов на звание лауреата включены 32 организации, представляющие различные отрасли экономики.
В их числе:
Станция Минск-Пассажирский транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»;
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» открытое акционерное общество;
Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям;
ОАО «Савушкин продукт»;
Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»;
ОАО «МАПИД»;
ОАО «Речицкий метизный завод»;
Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством;
Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»;
Общество с ограниченной ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»;
Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации;
ОАО «Молочный мир»;
Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»;
ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»;
Республиканское дочернее производственно-торговое унитарное предприятие «Молочный гостинец»;
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы;
Полесский государственный университет;
Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского в Гродно;
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»;
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»;
Гродненский государственный аграрный университет;
Брестский государственный технический университет;
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия;
ОАО «Торгмаш»;
ОАО «Пружанский молочный комбинат»;
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»;
Коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие «Брестжилстрой»;
Производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз»;
ОАО «Витебские ковры»;
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком».
Следует отметить, что наиболее острая борьба за звание лауреата в 2021 году ожидается по направлению деятельности – производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, оказание услуг и выполнение работ.
В числе участников конкурса 16 организаций являются лауреатами предыдущих лет.
В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.
Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года.
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