Решение Государственного совета по регулированию энергетики Литвы о снижении пропускной способности трансграничных линий электропередачи на литовско-белорусском направлении не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Минэнерго Беларуси.

«Принятые Литвой меры затрагивают коммерческие отношения по торговле электроэнергией с третьими странами. О своих намерениях по ограничению коммерческих поставок электроэнергии через трансграничные линии электропередачи с Беларусью литовская сторона заявляла неоднократно, поэтому принятое решение было ожидаемым», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что белорусская сторона пока не получала официальных уведомлений от литовского регулятора.