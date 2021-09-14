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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,6%


13:53 14.09.2021

Потребительские цены в Витебской области в августе 2021 года выросли по сравнению с июлем на 0,4%, с начала года – на 5,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в августе 2021 года к уровню августа 2020 года потребительские цены подскочили на 9,2%, за январь-август текущего года к уровню января-августа 2020 года – на 8,3%.

Продовольственные товары в августе 2021 г. по сравнению с июлем подешевели на 0,1%, с начала года – увеличились на 5,1%. Цены на продтовары в августе 2021 года к августу 2020 года выросли на 9,1%, за январь-август текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,9%.

Непродовольственные товары в августе подорожали по сравнению с июлем на 0,2%, с начала года – на 6,3%. Цены на непродовольственные товары в августе 2021 года к августу 2020 года выросли на 9,4%, за январь-август текущего года к уровню января-августа 2020 года – на 8,9%.

Цены на услуги в августе по сравнению с июлем подросли на 0,2%, с начала года - на 4,8%. Услуги в августе 2021 года подорожали по сравнению с августом 2020 года на 7,5%, в январе-августе текущего года к январю-августу 2020 года – на 8,4%.
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