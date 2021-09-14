ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ 28 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ 11-Я БИРЖА СУБКОНТРАКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13:17 14.09.2021 28 сентября в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума-2021 в Минске (пр. Победителей,20/2, конференц-зал № 2, футбольный манеж) пройдет 11-я биржа субконтрактов в промышленности. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, целью мероприятия является содействие белорусским предприятиям, заинтересованным в налаживании кооперационных связей и переходе к эффективной субконтрактной модели производства, помощь в развитии и повышении эффективности производства малого и среднего производственного бизнеса. Организатором мероприятия является Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики. Участие в бирже субконтрактов бесплатное при условии прохождения регистрации участников путем подачи заявки.