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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ОАО «БЕЛАЗ» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
12:43 14.09.2021
Заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова и первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям ОАО «БелАЗ» Александр Ботвинник при участии специалистов от обеих сторон 13 сентября обсудили прикладные аспекты цифровой трансформации промышленного сектора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, ОАО «БелАЗ» представило свои достижения и цифровые решения, применяемые на предприятии для взаимодействия с клиентами, поставщиками, обслуживания выпущенной продукции, а также планы по углублению цифровых преобразований в производственный процесс.
Между участниками состоялся обмен мнениями по вопросам выстраивания концептуальных подходов к цифровой трансформации промышленных предприятий.
Специалисты обсудили потребности в специализированных ИТ-решениях, а также преимущества и недостатки существующих на рынке прикладных решений, поделились опытом их применения и обслуживания, создания собственных продуктов.
В рамках встречи представители Минсвязи посетили производственные цеха завода, на практике познакомились с работой производственного оборудования, ознакомились с выпускаемой продукцией.
По итогам посещения ОАО «БелАЗ» стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровой трансформации промышленного сектора, определили взаимный интерес по выстраиванию экспертной поддержки и форматы взаимодействия в данном направлении.
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