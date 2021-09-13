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ЭКОНОМИКА РБ


СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНА К ЭКОНОМИЧЕСКИМ САНКЦИЯМ - МИНИСТР


12:06 14.09.2021

Система здравоохранения наиболее чувствительна к экономическим санкциям. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, выступая на международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая проходит в Минске 13-14 сентября.

«В целом есть непреложный постулат: экономическое благополучие - неотъемлемая часть формирования индивидуального и общественного здоровья. Любые экономические санкции, прежде всего, влияют на социально-экономическую политику. Система здравоохранения в этом отношении, наверное, наиболее чувствительна. У нас за последние годы сложилась система высокой доступности медпомощи, наша визитная карточка – это высокие технологии, охрана материнства и детства с наиболее низким показателем младенческой смертности. На это требуются огромные экономические ресурсы, которые направлялись и будут направляться. Новое оборудование и подготовка кадров – это ресурсозатратно. За прошлую пятилетку мы реконструировали 88 учреждений здравоохранения, которые подверглись не косметическому ремонту, а перестройке. В будущей пятилетке мы планируем перестроить и переоборудовать еще 100 учреждений. Поэтому, конечно, у нас вызывает обеспокоенность, что эти планы могут быть под угрозой», - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Также министр отметил, что «право на здоровье включает в себя широкий спектр социально-экономических факторов: питание и жилище, доступ к питьевой воде, безопасные условия труда. Весь образ жизни – это и есть экономическое обоснование нашего здоровья. Если мы вводим понятие «ожидаемая продолжительность качественной жизни» – то сюда необходимо направлять огромные ресурсы».

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что «белорусская система здравоохранения имеет много недостатков, но имеет самую высокую доступность. Наша визитная карточка – это высокие технологии: 500 000 хирургических вмешательств, 500 органных трансплантаций, 17 тысяч кардиологических вмешательств. Санкции затрагивают социальные права, влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. В текущей эпидситуации санкционное бремя оказывает исключительно негативное влияние».

Что касается производства белорусской вакцины, то планируется, что она будет готова в 2023 году.

«Мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству». Как подчеркнул Дмитрий Пиневич, «через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера. Вот в чем отличие государственной системы управления от других вариантов государственного устройства и различных экономических моделей. Пандемия показала, что право на здоровье является одним из согласованных на международном уровне стандартов в области прав человека и неотделимо от других права», - сказал Дмитрий Пиневич.
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