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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ С НАЧАЛА ГОДА ПЕРЕДАЛ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ 18 ТРАКТОРОВ


11:58 14.09.2021

Минский тракторный завод активно участвует в укреплении материально-технической базы белорусских учебных заведений, готовящих профессионалов для сельского хозяйства. Об этом в интервью газете «Трактор.бел» рассказал начальник учебного центра по техническому и сервисному обслуживанию ОАО «МТЗ» Руслан Цуркан.

«С начала года завод оказал помощь 15 учреждениям образования. В лицеи и колледжи уехало 18 тракторов. В частности, к новому учебному году технику получили семь профильных учебных заведений», - уточнил Руслан Цуркан.

Возможность расширить компетенцию своих учащихся с помощью МТЗ получили учреждения образования, которые готовят не только будущих аграриев, но и специалистов лесной отрасли. Машина погрузочно-транспортная МПТ-461.1, предназначенная для сбора и перевозки сортиментов, нынешним летом пополнила учебный парк техники Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К. П. Орловского.

С этого учебного года преподавать азы вождения на новом тракторе будут и в Жиличском государственном сельскохозяйственном колледже.

«МТЗ подарил нам BELARUS-952.4. Очень довольны. Машина современная. Учить на ней планируем ребят из нового набора. В группе 25 человек. С октября начнутся занятия по вождению на трактородроме. Мы благодарны заводчанам за такую возможность», - поделилась директор колледжа Франя Старовойтова.
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