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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ НА 6,5%


11:50 14.09.2021

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,03%, с декабрем 2020 г. – 106,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в августе 2021 года к августу 2020 года составил 10,6%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года цены на продтовары подскочили на 9,3%.

Непродовольственные товары в августе 2021 года подорожали по сравнению с июлем на 0,6%, с начала года – на 6,5%. При этом годовой рост цен в июле составил 9,4%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 9,2%.

Цены на услуги в августе 2021 года увеличились по сравнению с июлем на 0,2%, с начала года – на 5,2%. Годовой рост цен на услуги в августе составил 8,0%. В январе-августе 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,8%.
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