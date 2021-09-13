Сотрудники Барановичской межрайонной прокуратуры в марте 2021 года при встрече с трудовым коллективом частного предприятия – ОАО «Барановичская обувная фабрика» узнали о недовольстве людей своим низким заработком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, для объективной оценки полученной информации Барановичская межрайонная прокуратура провела проверку в данной организации – установлены факты нарушений Закона Республики Беларусь «О государственных минимальных социальных стандартах» в части выплаты заработной платы ниже минимальной по стране.

В частности, 12 сотрудникам фабрики за отдельные периоды рабочего времени не произвели необходимые доплаты: их суммы составили от 100 до 1188 рублей на каждого человека.

Прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги.

Директор предприятия данное требование не исполнил, за что был привлечен к ответственности по ст.25.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Барановичская межрайонная прокуратура в целях защиты прав 12 сотрудников организации предъявила в суд иск к их нанимателю. В иске прокурор просил взыскать доплаты до минимальной заработной платы по республике для реализации государственных социальных стандартов по оплате труда на сумму свыше 3,8 тыс. рублей.

Суд Барановичского района и Барановичи удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.