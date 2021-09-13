|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ ПРЕДЪЯВИЛА В СУД ИСК К ОАО «БАРАНОВИЧСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА»
11:14 14.09.2021
Сотрудники Барановичской межрайонной прокуратуры в марте 2021 года при встрече с трудовым коллективом частного предприятия – ОАО «Барановичская обувная фабрика» узнали о недовольстве людей своим низким заработком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, для объективной оценки полученной информации Барановичская межрайонная прокуратура провела проверку в данной организации – установлены факты нарушений Закона Республики Беларусь «О государственных минимальных социальных стандартах» в части выплаты заработной платы ниже минимальной по стране.
В частности, 12 сотрудникам фабрики за отдельные периоды рабочего времени не произвели необходимые доплаты: их суммы составили от 100 до 1188 рублей на каждого человека.
Прокуратура внесла руководству ОАО представление, в котором потребовала устранить нарушения трудового законодательства и доплатить причитавшиеся гражданам деньги.
Директор предприятия данное требование не исполнил, за что был привлечен к ответственности по ст.25.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Барановичская межрайонная прокуратура в целях защиты прав 12 сотрудников организации предъявила в суд иск к их нанимателю. В иске прокурор просил взыскать доплаты до минимальной заработной платы по республике для реализации государственных социальных стандартов по оплате труда на сумму свыше 3,8 тыс. рублей.
Суд Барановичского района и Барановичи удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2021
Курсы в банках
на 14.09.2021
Конвертация в банках
на 14.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте