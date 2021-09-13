Служба занятости Витебской области за январь-август 2021 г. предоставила 69 безработным гражданам субсидии для организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.

При организации безработными предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.

С 1 августа 2021 г. размер БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 283,46 рубля.