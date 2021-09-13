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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 69 БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИЮ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА В 2021 ГОДУ
10:49 14.09.2021
Служба занятости Витебской области за январь-август 2021 г. предоставила 69 безработным гражданам субсидии для организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), действующего на дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии.
При организации безработными предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.
С 1 августа 2021 г. размер БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 283,46 рубля.
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