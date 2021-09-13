На международном форуме BIT&BIS-2021, который состоялся в Минске 9 сентября, эксперты beCloud сфокусировали свое внимание на теме дата-центров.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), повестка форума включала выступление заместителя генерального директора по коммерческим вопросам beCloud Андрея Агеенко с темой «Дата-центр beCloud: 5 лет в цифрах и фактах».

В феврале 2021 года исполнилось 5 лет с момента запуска Республиканского центра обработки данных (РЦОД) beCloud.

РЦОД – единственный в Беларуси дата-центр, созданный с использованием модульного решения pre-fabricated design.

«Мы понимали, что ИТ-мощность будет наращиваться постепенно, по мере заполнения машинных залов. Поэтому разделили строительство на четыре очереди. На сегодня построены и функционируют уже 2 машинных зала», - отметил Андрей Агеенко.

5-летний рубеж дата-центр beCloud преодолел, вдвое увеличив количество серверных стоек (со 156 до 312), площадь для установки IT-оборудования (с 304,5 м2 до 610 м2), мощность IT-нагрузки (с 1,08 МВт до 2,18 МВт). Во втором машинном зале появилась возможность размещения нестандартного оборудования и оборудования с максимально потребляемой мощностью.

«Среди заказчиков услуг РЦОД и облачной платформы международные и отечественные телекоммуникационные компании, государственные органы и организации, крупные предприятия, средний и малый бизнес. С момента запуска в 2016 году дата-центра компании количество клиентов практически достигло одной тысячи», - обратил внимание руководитель коммерческого блока beCloud.

В своем выступлении Андрей Агеенко также рассказал о физической системе защиты Республиканского центра обработки данных, созданной на его базе Республиканской облачной платформе, ее услугах и партнерах.

Кроме того, в рамках форума BIT&BIS-2021 при участии эксперта beCloud, главного инженера Андрея Горунчика, прошла панельная дискуссия «Тренды в развитии ЦОД».

Специалисты обсудили актуальность для Беларуси тренда перехода от оборудования к сервисам относительно услуг ЦОД, ситуацию с поглощениями дата-центров крупными игроками в России и насколько актуально это в нашей стране, жизнеспособность идеи использования в работе ЦОДов «зеленой» энергетики и технологий в реалиях Беларуси, активность развития белорусского рынка центров обработки данных.