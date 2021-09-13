Индекс цен производителей промышленной продукции в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,8%, с декабрем 2020 г. – 111,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,8% и 110,9% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 115,5%, потребительские товары – 100,3% и 104,3% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 106,3%, в том числе в растениеводстве – 103,7% и 106,2% соответственно, животноводстве – 99,7% и 106,3% соответственно.

Индекс цен в строительстве в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 111,7%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,5% и 116,1% соответственно, машины и оборудование – 99,8% и 103,9%, прочие работы и затраты – 100,1% и 109,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 99,1%, с декабрем 2020 г. – 104,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.