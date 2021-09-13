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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛНЕФТЕХИМ С 14 СЕНТЯБРЯ ВНОВЬ ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА АЗС НА КОПЕЙКУ
09:35 14.09.2021
С 14 сентября 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,97 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,07 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,27 рубля, ДТ – 2,07 рубля.
Это уже двадцать седьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 7 сентября.
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