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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В АВГУСТЕ СОСТАВИЛ 9,8% - НАЦБАНК
09:23 14.09.2021
Основное влияние на сохранение в Беларуси высокого уровня инфляции продолжают оказывать базовая инфляция, рост которой в августе 2021 года в годовом выражении составил 9,8%, а также регулируемые цены и тарифы - 9,7%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Нацбанка.
Относительно июля 2021 г. потребительские цены в августе 2021 г. выросли на 0,18%.
Согласно данным, рост цен на сезонную (плодоовощную) продукцию ускорился с 4,5% в июле до 6,7%в августе.
Доля базовой инфляции в индексе потребительских цен составила 71,1%, доля регулируемых цен и тарифов – 24,3%.
Лидерами по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, в августе 2021 года стали лекарственные препараты – 22,1% в годовом выражении, услуги по охране жилища – 20,8%, пассажирский транспорт – 16,2%, топливо – 15,5%, табачные изделия – 11,4%.
Среди товаров и услуг со свободными ценами лидерами по росту цен выступают майонез – 27,1% в годовом выражении, масло и жиры – 21,3%, ковры – 20,0%, яйца – 18,9%, горчица - 16,2%.
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