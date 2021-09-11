Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю не изменился и составил 1216 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 6 по 13 сентября 2021 года, увеличилась на 0,3% и равна в данный момент 1334 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 118 $/м2 в пользу новостроек

Средняя цена квадратного метра без учета влияния первичного рынка за последние семь дней выросла на 0,4% до $1338.

После небольшого снижения в конце августа — начале сентября цены на квартиры в белорусской столице остаются на прежнем уровне.

Динамика объема предложения, напротив, остается положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 2%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 3-комнатных квартир — плюс 3% за последние семь дней. «Однушек» и «двушек» стало больше на 2% в обоих случаях. Количество объявлений о продаже 4-комнатных квартир в базе практически не изменилось.

Существенных изменений в средних ценах квадратного метра квартир не произошло ни в одном из сегментов.

Среди районов города динамика цен на квартиры за последние семь дней в основном не превышала +/-0.1%. Исключением стали Октябрьский и Партизанский районы, где за неделю квадратный метр прибавил в среднем по 0.4%, а также Первомайский, где квартиры, напротив, стали дешевле на 0.3%.