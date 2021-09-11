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ЭКОНОМИКА РБ
У АБОНЕНТОВ БЕЗЛИМИТНЫХ ТАРИФОВ МТС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ TWIN-КАРТ
17:57 13.09.2021
Абоненты безлимитных тарифных планов компании МТС получили возможность подключить TWIN-карты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис позволяет использовать один абонентский номер сразу на двух SIM-картах.
Теперь использование двух SIM-карт с одним абонентским номером стало доступным на всех тарифах оператора, за исключением предложения «Бизнес Unlim 2.0». Так, доступ к услуге открыт для тарифных планов «Безлимитище+», «Безлимитище», «Безлимитище 2.0», «Супер Голос», «Супер 25», «Супер max 50» и «Супер Go».
Услуга предоставляется за 4,50 рубля в месяц.
TWIN-карта дает возможность абоненту использовать один абонентский номер сразу на двух SIM-картах. Обе SIM-карты могут быть одновременно активны в сети МТС. При одновременном использовании абонент может выбрать либо режим «параллельного дозвона» (вызов поступает на две SIM-карты одновременно), либо «последовательный дозвон» (в случае отбоя, занятости или недоступности первой SIM-карты вызов поступает на вторую).
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