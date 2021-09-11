Потребительские цены в Минской области в августе 2021 года выросли по сравнению с июлем 2021 года на 0,1%, с начала года – на 6,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года цены увеличились на 9,8%, а по сравнению с январем-августом прошлого года – на 9%.

Цены на продовольственные товары в августе 2021 года по сравнению с июлем не изменились, с начала года рост цен составил 5,7%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в августе составил 9,7%. За январь-август 2021 года цены подорожали к уровню января-августа 2020 года на 8,5%.

Цены на непродовольственные товары выросли в августе текущего года на 0,3%, с начала года – на 6,6%. При этом рост цен на непродовольственные товары в августе 2021 года к августу 2020 года составил 10%. За январь-август 2021 года к уровню января-августа 2020 года цены подскочили на 9,8%.

Стоимость услуг в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года выросла на 0,2%, с начала года –на 5,3%. В августе 2021 года цены на услуги по сравнению с августом 2020 года подскочили на 8,4%. За январь-август текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,2%.