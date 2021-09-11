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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ СДЕЛОК С ПИЛОПРОДУКЦИЕЙ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
16:42 13.09.2021
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 14 сентября 2021 года в рамках торгов пилопродукцией на внешний рынок вводит новую товарную группа – «пиломатериалы, выставляемые нерезидентами Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, ранее лоты с «небелорусской» пилопродукцией размещались в одном реестре с предложениями отечественных деревообработчиков, что создавало определенные трудности для потенциальных покупателей. Выделение в отдельную группу пиломатериалов, выставляемых на продажу компаниями-нерезидентами, сделает их более заметными и повысит вероятность совершения транзитных сделок.
Нововведение также обусловлено значительным ростом интереса к биржевой площадке со стороны иностранных поставщиков. Так, если в начале года на экспортные торги выставлялось в среднем 3-4 лота пилопродукции российского происхождения, то на предстоящую торговую сессию уже зарегистрировано 16 лотов самых востребованных сортаментов - обрезных пиломатериалов хвойных и лиственных пород от участников из Российской Федерации. Товар реализуется на условиях FCA со склада грузоотправителя в Брянске.
Кроме того, в дальнейшем планируется проработать возможность проведения специальных торговых сессий, на которых будет реализовываться исключительно иностранный ресурс.
В настоящее время на экспортных торгах БУТБ регулярно реализуется пилопродукция из Брянской и Смоленской областей России. Кроме того, в ближайшее время в биржевой торговой системе появятся предложения на продажу от деревообработчиков из Воронежской области.
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