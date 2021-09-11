Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 сентября 2021 года выросло до 504,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 504 тыс. 961 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 494 тыс. 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1393 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1888 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 329 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 056 тыс. 855 тестов.