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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР АМАДЕ-2021 ПРОХОДИТ В БГУ
15:12 13.09.2021
Международный семинар «Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений» (АМАДЕ-2021) проходит в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, работа масштабного мероприятия продлится до 17 сентября (Олимпийский спортивный комплекс «Стайки», д. Стайки Минского района).
Семинар посвящен нескольким знаменательным датам: 100-летию БГУ, 115-летию со дня рождения основателя школы по краевым задачам теории аналитических функций академика Федора Гахова, а также памяти всемирно известного специалиста в области дробного исчисления профессора Анатолия Килбаса, возглавлявшего в 2002-2010 годах кафедру теории функций БГУ.
Форум собрал свыше 120 ученых из девяти стран: Беларуси, Казахстана, России, Украины, Литвы, Польши, Чехии, Объединенных Арабских Эмиратов, CША. Это представители БГУ, ГрГУ им. Я Купалы, Челябинского государственного университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета (Россия), Международного центра современного образования (Чехия), Нью-Йоркского университета Абу-Даби (ОАЭ) и др.
Тематика семинара охватывает современные направления вещественного и комплексного анализа, дробного исчисления, интегральных преобразований и специальных функций, интегральных уравнений и краевых задач, дифференциальных уравнений и приложений этих разделов математики к исследованию моделей механики, биомеханики и экономики. Так, будут представлены доклады о современных результатах в теории операторов преобразования, численных методах решения двухкритериальных задач потокового программирования, аналитической неразрешимости проблемы центра и фокуса и др.
Также в рамках семинара состоится торжественное открытие именной аудитории, посвященной профессору Анатолию Килбасу. Мероприятие пройдет 15 сентября на базе механико-математического факультета (пр-т Независимости, 4, ауд. 410. Начало в 12.00).
По итогам семинара издадут сборник материалов.
Организаторами научного мероприятия выступают экономический и механико-математический факультеты БГУ, Институт математики Национальной Академии наук Беларуси при поддержке международной ассоциации ISAAC (International Society for Analysis, its Applications and Computation) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований. Конференция организуется на протяжении 25-ти лет с целью обсуждения участниками новых результатов развития методов анализа, дифференциальных уравнений, механики и биомеханики и их приложений, а также определения новых перспективных направлений.
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