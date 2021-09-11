ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЕ 16 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ГРАЖДАН

14:18 13.09.2021 МИНСК, 13 сентября /ЭКОПРЕСС/. В Гомеле области 16 сентября пройдет бесплатная юридическая консультация граждан. Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, в благотворительной акции примут участие нотариусы Гомельского нотариального округа, специалисты прокуратуры Гомельской области, Главного управления юстиции Гомельского облисполкома и Гомельской областной коллегии адвокатов. Мероприятие пройдет с 17:00 до 19:00 на базе Публичного центра правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке им. В.И. Ленина (пл. Победы, д. 2а).