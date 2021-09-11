На 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 4465 объектов сверхнормативного строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, по итогам первого полугодия их количество сократилось на 9,9% до 4023 (с учетом новых объектов, добавившихся за этот период).

Наибольшее число долгостроев находится в Минской (1124) и Витебской (725) областях – на эти регионы приходится около 50% всех сверхнормативных объектов по республике.

Анализ ситуации показывает, что, несмотря на положительную динамику по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства, в основном меры принимаются в отношении объектов, срок сверхнормативности которых не превышает 5 лет. Так, из числа введенных, выбывших, ликвидированных или проданных в первом полугодии ОСНС (872 объекта) доля сверхнормативных объектов со сроком более 5 лет составила только 29%. Как результат, удельный вес таких долгостроев в структуре ОСНС вырос с 66% до 75%.

При проведении работы по наведению порядка с ОСНС выявлен ряд проблемных моментов.

Так, до настоящего времени местными органами власти и республиканскими госорганами не приняты решения в отношении дальнейшей судьбы каждого ОСНС.

Отмечается формальный подход рай(гор)исполкомов, облисполкомов, республиканских госорганов в вопросе выбора конкретных способов наведения порядка с ОСНС при формировании региональных и отраслевых мероприятий на 2021-2025 годы. Планируемые мероприятия по каждому ОСНС (окончание строительства, перепрофилирование, списание или снос, продажа) не проработаны, суммы необходимых для окончания работ средств рассчитаны формально (в отдельных случаях они и вовсе определялись произвольно, без проведения каких-либо расчетов), что приводит к определению при планировании работ необоснованно завышенной стоимости их проведения. Минским и Могилевским облисполкомами до сих пор не утверждены региональные мероприятия по сокращению числа ОСНС.

Не способствует эффективной работе по наведению порядка с ОСНС отсутствие единого органа госуправления, уполномоченного на организацию и координацию этой работы.

Напомним, активная работа по наведению порядка с ОСНС началась с марта нынешнего года. По предложению Комитета госконтроля на уровне Совета министров разработан комплекс мер по сокращению числа объектов сверхнормативного незавершенного строительства, который включает мероприятия по проведению их инвентаризации, определению порядка формирования и мониторинга региональных и отраслевых мероприятий по сокращению количества ОСНС, а также порядка и критериев принятия решений об определении дальнейшей судьбы существующих ОСНС с учетом оценки реальной потребности как в самих объектах, так и в необходимом объеме финансирования для реализации планируемых мероприятий. Однако мероприятия, которые планировалось выполнить еще в июне 2021 года, до сих пор не завершены. Медлительность и неразворотливость местных органов власти негативно сказываются на активизации работы по сокращению количества долгостроев.

По предложению Комитета госконтроля в настоящее время ведется работа по установлению упрощенного порядка ликвидации сверхнормативных объектов и упрощенного порядка ввода в эксплуатацию сверхнормативных объектов, которые фактически эксплуатируются на протяжении многих лет (всего выявлено около 600 таких сверхнормативных объектов).

Выработка и реализация данных мер позволит повысить эффективность работы по сокращению количества ОСНС.

Комитет госконтроля продолжит работу по наведению порядка со сверхнормативными объектами, будет осуществляться постоянный пообъектный мониторинг реализации мероприятий во всех регионах республики.