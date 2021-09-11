Продовольственные товары в Минске в августе 2021 года подешевели по сравнению с июлем 2021 года на 0,5%, с начала года – выросли на 5,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в августе 2021 года составил 8,9%. В январе-августе 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 7,8%.

Непродовольственные товары в августе 2021 года подорожали по сравнению с июлем на 1%, с начала года – на 9,2%. Рост цен в августе 2021 года к августу 2020 года составил 15,9%. В январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 13,3%.

Цены на услуги в августе 2021 года выросли по сравнению с июлем на 0,1%, с начала года – на 6,2%. При этом годовой рост цен на услуги в августе 2021 года составил 9,7%. В январе-августе 2021 года к январю-августу 2020 года цены рванули вверх на 9,2%.