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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ГОСЗАКАЗ ПО ЗЕРНУ ВЫПОЛНЕН НА 94,6%


13:05 13.09.2021

В Беларуси госзаказ по зерну выполнен на 94,6%, поставлено 786,1 тыс. тонн. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

По оперативным данным, на утро 13 сентября сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 343,2 тысяч га (23,6% от плана).

Лидирует Минская область, где засеяно 91400 га (26,5%), далее следует Витебская - 63800 га (27,6%), Могилевская - 61300 га (29,1%). В Гродненской области засеяно 48700 га или 24,7%, в Брестской – 39300 га (16,7%), в Гомельской 38 800 га (16,3%).

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,092 млн га (98,8% запланированной площади). Намолочено 6,361 млн тонн зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн тонн зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн тонн, Гродненская - более 1,1 млн тонн, в Могилевской намолочено 854,9 тыс. тонн, Гомельской – 789,1 тыс. тонн, Витебской - 782 тыс. тонн.
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