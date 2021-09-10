23-25 сентября в Минске пройдет выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Осень-2021».

Как сообщается на сайте выставочного центра «БелЭкспо», посетителей ждет в этом году много новинок и презентаций.

На главной сцене выставочного павильона будут проходить показательные выступления вабильщиков лося, оленя, косули, волка, уток, гусей, рябчика.

На стенде Белорусского общества охотников и рыболовов можно будет зарегистрировать охотничью собаку, получить консультацию кинолога, купить охотничью путевку или сразу заключить договор на полноценный охотничий тур. А 23 сентября на сцене павильона состоится показ пород охотничьих собак.

Еще одно соревнование в рамках выставки пойдет 25 сентября в Минском районе в тире «Сябры». Сюда приедут участники кубка по стрелково-охотничьему многоборью.

При поддержке рыболовного магазина Lovisnami.by на выставке пройдут презентации новых воблеров, спиннингов, микроколебалок и вертушек, интересные как для начинающих, так и для опытных рыболовов. Все купленные снасти можно протестировать прямо на выставке в установленном бассейне с живой рыбой.

Также можно будет стать участником республиканских соревнований по лову рыбы летней поплавочной удочкой на набережной Комсомольского озера. Соревнования пройдут 25 сентября.

На выставке будет работать полевая кухня. Работники РГОО «БООР» бесплатно угостят посетителей шурпой и ухой. Еще приятная новость для гурманов: на выставке можно приобрести свежее мясо диких животных и приготовить дома жаркое.

В этом году мероприятие обрело обновленный формат. Владельцам агроусадеб представляется возможность презентовать на выставке свои усадьбы и услуги по активному отдыху для широкого круга посетителей. Новым стало и место проведения: спортивный комплекс «Динамо» (ул. Даумана, 23).