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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛАСЬ ДО 1,23%


12:20 13.09.2021

Доля неиспользуемых площадей в Гомельской области сократилась до 1,23% – это самый низкий показатель в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по итогам первого полугодия Гомельская область заняла первое место среди областей по эффективности использования госимущества. За этот срок вовлечено в хозоборот и снесено 134 объекта коммунальной собственности.

Как рассказали в комитете «Гомельоблимущество», с начала года было проведено более 60 аукционов, на которых реализовано свыше 30 объектов на общую сумму 585 тысяч рублей. На последних торгах продано еще два здания – в Житковичском и Хойникском районах. Торги проводят как в обычном, так и в электронном формате. До конца сентября запланированы еще семь аукционов.

Практикуется продажа недвижимости добросовестным арендаторам, которые пользуются ей без нареканий более трех лет. В этом году продали семь таких объектов на сумму свыше 745 тысяч рублей. А всего с 2013 года по второй квартал 2021-го арендаторам продано 285 объектов.

Использовать для бизнеса или, например, ведения подсобного хозяйства такую недвижимость из разряда «заброшек» достаточно выгодно. Законодательством предусмотрены льготы и преференции для новых собственников, в частности, оплатить стоимость объекта, купленного на аукционе, можно в рассрочку до трех лет. А если строение расположено за чертой города, окружающий его земельный участок предоставляется владельцу без взимания платы за право заключения договора аренды. И, конечно же, есть самые выгодные предложения – довольно крупные объекты в глубинке и не только всего за одну базовую величину (29 рублей). Правда, на покупателя накладываются конкретные обязательства по обращению с этим имуществом.

Комитет располагает самой достоверной информацией о всей государственной недвижимости, расположенной на территории области. Для этого его сотрудники регулярно обследуют населенные пункты, осматривают здания, постройки и прочее имущество всех форм собственности.
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