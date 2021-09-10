|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОКРАТИЛАСЬ ДО 1,23%
12:20 13.09.2021
Доля неиспользуемых площадей в Гомельской области сократилась до 1,23% – это самый низкий показатель в стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по итогам первого полугодия Гомельская область заняла первое место среди областей по эффективности использования госимущества. За этот срок вовлечено в хозоборот и снесено 134 объекта коммунальной собственности.
Как рассказали в комитете «Гомельоблимущество», с начала года было проведено более 60 аукционов, на которых реализовано свыше 30 объектов на общую сумму 585 тысяч рублей. На последних торгах продано еще два здания – в Житковичском и Хойникском районах. Торги проводят как в обычном, так и в электронном формате. До конца сентября запланированы еще семь аукционов.
Практикуется продажа недвижимости добросовестным арендаторам, которые пользуются ей без нареканий более трех лет. В этом году продали семь таких объектов на сумму свыше 745 тысяч рублей. А всего с 2013 года по второй квартал 2021-го арендаторам продано 285 объектов.
Использовать для бизнеса или, например, ведения подсобного хозяйства такую недвижимость из разряда «заброшек» достаточно выгодно. Законодательством предусмотрены льготы и преференции для новых собственников, в частности, оплатить стоимость объекта, купленного на аукционе, можно в рассрочку до трех лет. А если строение расположено за чертой города, окружающий его земельный участок предоставляется владельцу без взимания платы за право заключения договора аренды. И, конечно же, есть самые выгодные предложения – довольно крупные объекты в глубинке и не только всего за одну базовую величину (29 рублей). Правда, на покупателя накладываются конкретные обязательства по обращению с этим имуществом.
Комитет располагает самой достоверной информацией о всей государственной недвижимости, расположенной на территории области. Для этого его сотрудники регулярно обследуют населенные пункты, осматривают здания, постройки и прочее имущество всех форм собственности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2021
Курсы в банках
на 13.09.2021
Конвертация в банках
на 13.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте