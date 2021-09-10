В производстве экономических судов Беларуси на 1 сентября 2021 года находилось 1497 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых 90% (1353 дела) - о банкротстве организаций частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, в экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 41% (618 дел) от общего количества дел.

Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 144 делам.

В августе 2021 года экономическими судами Брестской и Витебской областей приняты к производству заявления о банкротстве коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племенной завод «Дружба» и открытого акционерного общества «Бешенковичи агросервис» соответственно.

Определения о завершении ликвидационного производства либо прекращении производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, экономическими судами не выносились.