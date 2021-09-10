ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЕПОЗИТЫ НА СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В БЕЛАРУСИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ БОЛЕЕ 103,6 ТЫС. СЕМЕЙ


11:25 13.09.2021

На 1 сентября 2021 года в Беларуси открыто 103 606 депозитных счетов на семейный капитал для многодетных семей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82 440 счетов на $824,4 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 21 166 депозитных счетов на Br484,4 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br23,7 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года включительно (с 1 января 2020 года был Br22,5 тыс.).

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 сентября 2021 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 42 182 заявления. Из них на цели улучшения жилищных условий – 37 211 (88,2%), на получение образования – 2250 (5,3%), на получение медицинских услуг – 2721 заявление (6,5%). Принято 39 801 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Программа семейного капитала в Беларуси продлена указом до 31 декабря 2024 г. Начиная с 1 января 2021 года, размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения его покупательной способности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2021
валюта курс
EUR 2.9604
USD 2.4999
RUB 3.4356
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9604 -0.0084
USD 2.4999 -0.0105
RUB 3.4356 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9500 2.9540
USD 2.5010 2.5050
RUB 3.4190 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 13.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1815
EUR/RUB 86.0000 86.4500
USD/RUB 73.0000 73.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте