|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОПТОВИКОМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ЯБЛОКИ
11:13 13.09.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение законодательства оптовым поставщиком при формировании цен на яблоки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, при установлении индивидуальным предпринимателем цен на свежие яблоки была применена оптовая надбавка к цене производителя в размере 121,4%, тогда как законодательно установлена предельная максимальная оптовая надбавка не более 30%.
Разница между фактической выручкой, полученной от реализации яблок по отпускной цене, сформированной с нарушением законодательства, и расчетной величиной выручки по цене, установленной в соответствии с законодательством, составила 12 480 рублей.
По данному факту за совершение правонарушения Экономический суд г. Минска постановил наложить на индивидуального предпринимателя штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчетной величиной выручки. В данном случае сумма составила 24 960 руб.
В ведомстве напомнили, что ответственность за нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) предусмотрена частью второй пункта 13.2 КоАП.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2021
Курсы в банках
на 13.09.2021
Конвертация в банках
на 13.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте