Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушение законодательства оптовым поставщиком при формировании цен на яблоки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, при установлении индивидуальным предпринимателем цен на свежие яблоки была применена оптовая надбавка к цене производителя в размере 121,4%, тогда как законодательно установлена предельная максимальная оптовая надбавка не более 30%.

Разница между фактической выручкой, полученной от реализации яблок по отпускной цене, сформированной с нарушением законодательства, и расчетной величиной выручки по цене, установленной в соответствии с законодательством, составила 12 480 рублей.

По данному факту за совершение правонарушения Экономический суд г. Минска постановил наложить на индивидуального предпринимателя штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчетной величиной выручки. В данном случае сумма составила 24 960 руб.

В ведомстве напомнили, что ответственность за нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) предусмотрена частью второй пункта 13.2 КоАП.