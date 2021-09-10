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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОСЛА НА 31,4%
10:53 13.09.2021
В январе-июле 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 43 249,6 млн долларов США, в том числе экспорт – 20 981 млн долларов, импорт – 22 268,6 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-июля 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 131,4%, экспорт – 136,4%, импорт – 127%.
По итогам января-июля 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 17,4%, импорт – на 7,3%.
Средние цены экспорта выросли на 16,2%, импорта – на 18,4%.
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