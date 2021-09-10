ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОСЛА НА 31,4%

10:53 13.09.2021 В январе-июле 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 43 249,6 млн долларов США, в том числе экспорт – 20 981 млн долларов, импорт – 22 268,6 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-июля 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 131,4%, экспорт – 136,4%, импорт – 127%. По итогам января-июля 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 17,4%, импорт – на 7,3%. Средние цены экспорта выросли на 16,2%, импорта – на 18,4%.