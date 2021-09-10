Шарнирно-сочлененный самосвал МоАЗ-7506 грузоподъемностью 36 тонн успешно прошел испытания и готов к отправке потребителю.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», самосвал представляет новое поколение техники повышенной проходимости с колесной формулой 6х6. В течение испытаний машина показала свое умение преодолевать сложные препятствия, заболоченную территорию, и отлично маневрировать на небольшом участке трассы.

На машине применен двигатель мощностью 450 л.с. Трансмиссия оборудована системой автоматического управления, что позволяет с большей эффективностью использовать ресурс дизеля и самой коробки передач. Для повышения проходимости и увеличения тягового усилия в конструкции машины применен межколесный дифференциал повышенного трения. Установлена система контроля расхода топлива.