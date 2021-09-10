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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ГОТОВ К ПОСТАВКЕ САМОСВАЛОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
10:37 13.09.2021
Шарнирно-сочлененный самосвал МоАЗ-7506 грузоподъемностью 36 тонн успешно прошел испытания и готов к отправке потребителю.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», самосвал представляет новое поколение техники повышенной проходимости с колесной формулой 6х6. В течение испытаний машина показала свое умение преодолевать сложные препятствия, заболоченную территорию, и отлично маневрировать на небольшом участке трассы.
На машине применен двигатель мощностью 450 л.с. Трансмиссия оборудована системой автоматического управления, что позволяет с большей эффективностью использовать ресурс дизеля и самой коробки передач. Для повышения проходимости и увеличения тягового усилия в конструкции машины применен межколесный дифференциал повышенного трения. Установлена система контроля расхода топлива.
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