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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА АВГУСТ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ НЕ БУДУТ


09:32 13.09.2021

Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за август 2021 года индексироваться не будут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, по информации Национального статкомитета, индекс потребительских цен за август 2021 г. к июлю 2021 г. составил 100,2%.

Индекс потребительских цен за август 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г. – месяцу пересмотра базовой величины. Таким образом, денежные доходы, установленные от базовой величины, за август 2021 г. индексации не подлежат.

Согласно части третьей статьи 1 Закона, индексация денежных доходов может осуществляться в виде единовременного пересмотра размеров оплаты труда, пособий, стипендий.

Поскольку с 1 августа 2021 г. пересмотрены бюджет прожиточного минимума и базовая ставка, денежные доходы, установленные от данных величин, индексации за август 2021 г. не подлежат.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется, согласно части второй статьи 1 Закона по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

В соответствии с указом № 55 от 28 января 2006 г. норматив индексации денежных доходов за август 2021 г. составляет 283 рубля 46 копеек.

Поскольку индекс потребительских цен за август 2021 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 г., минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2021 г., индексации за август 2021 г. не подлежит.

Размер минимальной заработной платы составляет 400 рублей.
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