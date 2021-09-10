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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛА НА 6,1%


09:27 13.09.2021

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,2%, с декабрем 2020 г. – 106,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-август текущего года цены выросли по сравнению с январем-августом 2020 года на 9%. При этом годовая инфляция в Беларуси в августе составила 9,8%.

Цены на продовольственные товары в августе снизились по сравнению с июлем на 0,1%, с начала года – выросли на 5,6%. В годовом выражении цены на продукты в августе выросли на 9,5%. За январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года – на 8,3%.

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,7% по сравнению с июлем, с начала года - на 7,4%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в августе на 11,4%. За январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года – на 10,4%.

Цены и тарифы на услуги в августе 2021 года по сравнению с июлем подросли на 0,1%, с начала года – на 5,3%. В годовом выражении услуги в августе подорожали на 8,3%. За январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года – на 8,7%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 106,3%.
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