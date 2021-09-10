На 1 сентября 2021 г. на учете в качестве безработных состояло 7,6 тыс. человек, что на 23,9% меньше, чем на 1 сентября 2020 г. (9,9 тыс. человек).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2021 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 сентября 2020 г. (0,2%) не изменился.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил – 0,3%, Минске, Гомельской и Минской областях − 0,1%.

Нанимателями на 1 сентября 2021 г. заявлены сведения о наличии 93,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,5% больше, чем на 1 сентября 2020 г. (77,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,4% от общего числа вакансий (на 1 сентября 2020 г. – 62,3%).

При этом в Минске на 1 безработного приходится более 30 вакансий, в Минской области – 20 вакансий, Гомельской – 14 вакансий, Гродненской – 11 вакансий, Могилевской и Брестской – 8 вакансий, Витебской области – 7 вакансий.

В январе-августе 2021 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 100,4 тыс. человек, из которых 41,5 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.

В январе-августе 2021 г. 79,1 тыс. человек трудоустроено на постоянную работу; 2,6 тыс. человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда; 19 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах; 76 семей безработных переселено на новое место жительства и работы.