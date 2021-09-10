Неиспользуемое здание школы в д. Холомерье Городокского района продано 9 сентября на аукционе за базовую величину. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, школу пытались продать с 2017 года, за это время она 8 раз выставлялась на аукцион. В итоге школа продана за 121 рубль. единственному покупателю – физическому лицу, жителю Московской области Российской Федерации. В будущем здесь планируют открыть агроусадьбу.

Также через аукцион было реализовано здание КПП, расположенное рядом с трассой М1 в д. Жабыки Дубровенского района.

Объект выставлялся на аукцион в 4-й раз и был продан за 5659 руб. единственному покупателю – частной организации из Оршанского района. Новый владелец планирует разместить в здании офис страховой компании.