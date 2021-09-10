Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 сентября 2021 года выросло до 499,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 499 тыс. 279 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 489 тыс. 870 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1529 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3893 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1859 человек, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 23 тыс. 602 теста. Всего в стране проведено 7 млн 988 тыс. 839 тестов.

Более 1 744 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 457 000 человек прошли полный курс вакцинации. Из них завершили вакцинацию: в Брестской области - 178, 7 тыс. человек, в Витебской - 156,5 тыс., в Гомельской - 258,1 тыс., в Гродненской - 149, 4 тыс., в Минске - 331,8 тыс., в Минской области - 173,3 тыс., в Могилевской - 162, 8 тыс.

Также более 47 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили вакцинацию.