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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» СОЗДАЛ БЕСПИЛОТНУЮ МАШИНУ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
16:38 10.09.2021
Группа компаний «СТиМ», которая является резидентом свободной экономической зоны «Брест», создан экспериментальный образец беспилотной машины дорожной разметки – «СТиМ Контур 700».
Как сообщает сайт СЭЗ, эта машина является воплощением технологий, которые уже есть или будут заложены во все машины дорожной разметки.
Группа компаний «СТиМ» зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Брест» в 1998 году. Сегодня продукция резидента – машины и материалы дорожной разметки – хорошо известна не только в Беларуси, но и в России, Польше, Испании, Болгарии, Иране, Сирии, Марокко, США и других странах. Группа компаний «СТиМ» выпускает практически весь ассортимент машин для разметки, используя самые современные технологии и комплектующие от лучших мировых производителей.
Конструкторское бюро разрабатывает новые модели машин дорожной разметки в зависимости от назначения и материала, а транспортное подразделение обеспечивает логистику и доставку продукции в любую точку мира.
Производство техники идет в ногу со временем: такие функции как система GPS – мониторинга процесса нанесения дорожной разметки становятся базовыми опциями в машинах «СТиМ», а некоторые модели машин дорожной разметки и механизмы не имеют аналогов в мире. Например, система повторения дорожной разметки LIS, а также беспилотная машина дорожной разметки.
Беспилотник все сделает самостоятельно, причем с точностью до 5 миллиметров. Машина самостоятельно задает траекторию движения, наносит разметку, сама останавливается. Все это возможно - благодаря собственной запатентованной технологии беспилотного нанесения дорожной разметки.
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