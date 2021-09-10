Китайскую вакцину против коронавируса Vaccine (Vero Cell) производства фармкорпорации Sinopharm передали в регионы Беларуси. Об этом сообщил Минздрав.

«Специалисты РУП "Белфармация" 9-10 сентября развезли основную часть полученного из Пекина груза в области. С понедельника все желающие смогут пройти вакцинацию», - говорится в сообщении.

В Брестскую область передано около 150 тыс. доз вакцины, в Витебскую - около 125 тыс., в Гомельскую - около 155 тыс., в Гродненскую - 110 тыс., в Минскую - более 160 тыс., в Минск - около 200 тыс., в Могилевскую - 110 тыс. доз.

Напомним, в начале недели в Беларусь прилетел борт из Пекина: в нем находилось 1,5 миллиона доз вакцины против ковида Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн доз был закуплен по контракту.