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ЭКОНОМИКА РБ
КИТАЙСКУЮ ВАКЦИНУ SINOPHARM ПЕРЕДАЛИ В РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ
16:17 10.09.2021
Китайскую вакцину против коронавируса Vaccine (Vero Cell) производства фармкорпорации Sinopharm передали в регионы Беларуси. Об этом сообщил Минздрав.
«Специалисты РУП "Белфармация" 9-10 сентября развезли основную часть полученного из Пекина груза в области. С понедельника все желающие смогут пройти вакцинацию», - говорится в сообщении.
В Брестскую область передано около 150 тыс. доз вакцины, в Витебскую - около 125 тыс., в Гомельскую - около 155 тыс., в Гродненскую - 110 тыс., в Минскую - более 160 тыс., в Минск - около 200 тыс., в Могилевскую - 110 тыс. доз.
Напомним, в начале недели в Беларусь прилетел борт из Пекина: в нем находилось 1,5 миллиона доз вакцины против ковида Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн доз был закуплен по контракту.
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