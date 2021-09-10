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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ HUAWEI НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР ОБЪЯВЛЕН В БГУ
15:39 10.09.2021
Конкурс на соискание грантов Huawei на осенний семестр объявлен в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на поддержку талантливых студентов, магистрантов и аспирантов, мотивацию их к научной деятельности и создание условий по реализации творческого потенциала молодежи.
К участию приглашаются студенты предпоследнего и выпускного курсов, магистранты и аспиранты четырех факультетов: прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, механико-математического и физического.
Кандидатам необходимо иметь белорусское гражданство, средний балл не ниже 7,5 за два последних учебных семестра, участвовать в республиканских, международных конкурсах и олимпиадах, научно-исследовательской деятельности факультета.
Всего будет выделено 16 грантов – по шесть для студентов и аспирантов, четыре для магистрантов.
Документы готовятся факультетами и до 11 октября в печатном варианте предоставляются в Главное управление образовательной деятельности (ул. Бобруйская, 5а). Электронные копии направляются по электронной почте: .
Отметим, студенты, магистранты и аспиранты, которые проходили/проходят стажировку или принимают участие в прочих программах Huawei, к участию в программе грантов не допускаются.
Итоги конкурса подведут 30 ноября.
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