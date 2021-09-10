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ЭКОНОМИКА РБ
НА 20 % СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
14:32 10.09.2021
На 1 сентября 2021 г. на учете в качестве безработных по Витебской области состояло 1,3 тыс. человек, что на 20% меньше, чем на 1 сентября 2020 г. (1,6 тыс. человек). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, более 70% граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве нашли работу. На начало сентября наниматели предлагали 8,9 тыс. вакансий, что больше почти на треть, чем в прошлом году.
Наиболее востребованными профессиями на Витебщине являются: швея, водитель автомобиля, контролер-кассир, кондуктор, повар, продавец, слесарь-ремонтник, слесарь по автомобилей, оператор станков с программным управлением.
Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются бухгалтеры, инженеры, медицинские сестры, врачи.
В сельской местности востребованы трактористы, операторы машинного доения, животноводы, ветврачи, агрономы, фельдшеры.
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