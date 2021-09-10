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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ
13:59 10.09.2021
В бюджет Минской области за январь-август 2021 года поступило 3170,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1017,5 млн рублей, в местные бюджеты – 2152,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, сумма поступлений в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 16,6%, или на 452,0 млн рублей в сопоставимых ценах.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 829,8 млн рублей, или 26,2% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 528,5 млн рублей (16,7%), налогу на прибыль – 491,2 млн рублей (15,5%), налогу на добавленную стоимость – 368,0 млн рублей (11,6%), акцизам – 141,1 млн рублей (4,5%), налогу при упрощенной системе налогообложения - 105,6 млн рублей (3,3%).
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