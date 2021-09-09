Госэнергогазнадзором зарегистрировано 23,7 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 81,4% от их общего количества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в Гомельской области паспорта готовности получили 100% потребителей, в Могилевской – 96,5%, Гродненской – 95,6%, Брестской – 70,9%, Витебской – 67,1%, Минской – 57,4%, в Минске – 88,9%.

Работы по оформлению паспортов готовности потребителей к отопительному сезону в текущем году по темпам опережают прошлогодний уровень. Такая же динамика наблюдается и по получению к отопительному сезону паспортов готовности теплоисточников: на сегодняшний день их оформлено 81,8%.

Для подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период службы Госэнергогазнадзора продолжают обследование электро- и теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии.

Регистрация паспортов готовности должна быть завершена до 30 сентября.