ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 80% ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – МИНЭНЕРГО


12:53 10.09.2021

Госэнергогазнадзором зарегистрировано 23,7 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 81,4% от их общего количества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в Гомельской области паспорта готовности получили 100% потребителей, в Могилевской – 96,5%, Гродненской – 95,6%, Брестской – 70,9%, Витебской – 67,1%, Минской – 57,4%, в Минске – 88,9%.

Работы по оформлению паспортов готовности потребителей к отопительному сезону в текущем году по темпам опережают прошлогодний уровень. Такая же динамика наблюдается и по получению к отопительному сезону паспортов готовности теплоисточников: на сегодняшний день их оформлено 81,8%.

Для подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период службы Госэнергогазнадзора продолжают обследование электро- и теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии.

Регистрация паспортов готовности должна быть завершена до 30 сентября.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2021
валюта курс
EUR 2.9688
USD 2.5104
RUB 3.4364
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9688 -0.0132
USD 2.5104 -0.009
RUB 3.4364 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9640
USD 2.4980 2.5040
RUB 3.4320 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 86.0000 86.3000
USD/RUB 72.6000 73.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте