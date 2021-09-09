|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 80% ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – МИНЭНЕРГО
12:53 10.09.2021
Госэнергогазнадзором зарегистрировано 23,7 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии, или 81,4% от их общего количества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в Гомельской области паспорта готовности получили 100% потребителей, в Могилевской – 96,5%, Гродненской – 95,6%, Брестской – 70,9%, Витебской – 67,1%, Минской – 57,4%, в Минске – 88,9%.
Работы по оформлению паспортов готовности потребителей к отопительному сезону в текущем году по темпам опережают прошлогодний уровень. Такая же динамика наблюдается и по получению к отопительному сезону паспортов готовности теплоисточников: на сегодняшний день их оформлено 81,8%.
Для подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период службы Госэнергогазнадзора продолжают обследование электро- и теплоустановок, теплоисточников и потребителей тепловой энергии.
Регистрация паспортов готовности должна быть завершена до 30 сентября.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2021
Курсы в банках
на 10.09.2021
Конвертация в банках
на 10.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте