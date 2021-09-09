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ЭКОНОМИКА РБ
СБОРНАЯ БГУ ЗАВОЕВАЛА «СЕРЕБРО» НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СЕМИНАРЕ «IT-ИДЕАТОН»
12:36 10.09.2021
Сборная БГУ завоевала «серебро» на Международном экспериментальном семинаре «IT-Идеатон», который завершился Мероприятие завершлось 5 сентября в Краснодарском крае России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в состав призеров вошли третьекурсница факультета социокультурных коммуникаций Надежда Иванова и четверокурсники ФПМИ Михаил Басанец и Егор Сорока.
Уникальность серебряной награды белорусов заключается в неравном количественном интеллектуальном противостоянии соперникам. Сборная БГУ выступала в составе трех студентов против команд численностью пять человек.
Первое место завоевали представители Воронежского государственного университета, вторыми стали также студенты из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, а третьими – команды Дальневосточного государственного технического университета (Владивосток, Россия) и сборная Высшей школы экономики и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
Руководителем белорусской команды выступила старший преподаватель кафедры многопроцессорных систем и сетей ФПМИ Анастасия Гусейнова.
Темой международных соревнований в этом году заявили экологические проблемы, соответствующие 17 целям устойчивого развития ООН. Команды в течение двух дней разрабатывали IT-решения данной направленности. В частности, студенты БГУ создали прототип мобильного приложения для желающих помочь волонтерским экологическим организациям. Программа фиксирует активность пользователей, рейтинг их помощи, а также наделена функционалом учета деревьев в городе, анализа поглощения растениями углекислого газа из и др. Планируется, что студенты БГУ продолжат работу над приложением для расширения его функций.
Инициативы других сборных касались сбора пластиковых бутылок, утилизации подводных отходов, сортировки мусора и др. Всего в международном состязании приняли участие 11 команд из Беларуси, России и Германии.
Международный экспериментальный семинар «IT-Идеатон» прошел в рамках Международного инновационного форума Университетского альянса SAP с целью привлечения студентов в решение актуальных задач в области устойчивого развития.
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