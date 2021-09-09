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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНО АЗОТ С 10 СЕНТЯБРЯ ОСТАНАВЛИВАЕТ ДВА ЦЕХА НА РЕМОНТ
11:52 10.09.2021
ОАО «Гродно Азот» с 10 сентября останавливает на капитальный ремонт цеха аммиак-3 и карбамид-3. Об этом сообщает Telegram-канал корпоративного издания предприятия «Гродненский химик».
Согласно информации, при плановой остановке с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.
«Угрозы городу, экологии, жителя м и работникам предприятия нет», - говорится в сообщении.
Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 25 суток.
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