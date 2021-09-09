ОАО «Гродно Азот» с 10 сентября останавливает на капитальный ремонт цеха аммиак-3 и карбамид-3. Об этом сообщает Telegram-канал корпоративного издания предприятия «Гродненский химик».

Согласно информации, при плановой остановке с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается.

«Угрозы городу, экологии, жителя м и работникам предприятия нет», - говорится в сообщении.

Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 25 суток.