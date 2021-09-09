ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МНОГИЕ ИЗ СОЗДАННЫХ ГОСКОМИМУЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И СИСТЕМ СООТВЕТСТВУЮТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ


11:21 10.09.2021

Многие из созданных Госкомимуществом информационных ресурсов и систем соответствуют лучшим мировым практикам. Об этом заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на XII Международной конференции инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных, которая начала работу 9 сентября 2021 года.

Он отметил, что значение геоданных для решения комплексных региональных и глобальных проблем социального, экологического и экономического характера постоянно возрастает. И по этой причине инфраструктура пространственных данных приобретает особую важность для широкого распространения и использования во всех измерениях: локальных, региональных, глобальных.

«Беларусь, наряду со многими странами, создает и развивает соответствующую национальную инфраструктуру. Нам интересны лучшие практики стран-партнеров в этой области, а также способы и средства решения проблем, с которыми, возможно, они столкнулись на своем пути, – сказал Дмитрий Матусевич. – В свою очередь мы готовы делиться и своим опытом в сфере управления пространственными данными, развития геодезической инфраструктуры, создания карт, ведения кадастров, которым в Беларуси уделяется большое внимание со стороны государства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе пленарного заседания обсуждались вопросы состояния инфраструктуры пространственных данных в государствах-участниках инициативы, а также были рассмотрены примеры лучших практик по ее развитию.

В работе конференции приняли участие представители организаций, осуществляющих деятельность в области геодезии, картографии, ведения земельного кадастра и создания иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также эксперты из Азербайджана, России и Монголии.

10 сентября в рамках конференции также планируется обсудить вопросы создания геоинформации о пограничной зоне и полосе, использования геоинформационных систем при проведении переписи населения и инвентаризации родников Беларуси, создания картографических электронных средств обучения и другие.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2021
валюта курс
EUR 2.9688
USD 2.5104
RUB 3.4364
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9688 -0.0132
USD 2.5104 -0.009
RUB 3.4364 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9640
USD 2.4980 2.5040
RUB 3.4320 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 86.0000 86.3000
USD/RUB 72.6000 73.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте