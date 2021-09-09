Многие из созданных Госкомимуществом информационных ресурсов и систем соответствуют лучшим мировым практикам. Об этом заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на XII Международной конференции инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных, которая начала работу 9 сентября 2021 года.

Он отметил, что значение геоданных для решения комплексных региональных и глобальных проблем социального, экологического и экономического характера постоянно возрастает. И по этой причине инфраструктура пространственных данных приобретает особую важность для широкого распространения и использования во всех измерениях: локальных, региональных, глобальных.

«Беларусь, наряду со многими странами, создает и развивает соответствующую национальную инфраструктуру. Нам интересны лучшие практики стран-партнеров в этой области, а также способы и средства решения проблем, с которыми, возможно, они столкнулись на своем пути, – сказал Дмитрий Матусевич. – В свою очередь мы готовы делиться и своим опытом в сфере управления пространственными данными, развития геодезической инфраструктуры, создания карт, ведения кадастров, которым в Беларуси уделяется большое внимание со стороны государства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в ходе пленарного заседания обсуждались вопросы состояния инфраструктуры пространственных данных в государствах-участниках инициативы, а также были рассмотрены примеры лучших практик по ее развитию.

В работе конференции приняли участие представители организаций, осуществляющих деятельность в области геодезии, картографии, ведения земельного кадастра и создания иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также эксперты из Азербайджана, России и Монголии.

10 сентября в рамках конференции также планируется обсудить вопросы создания геоинформации о пограничной зоне и полосе, использования геоинформационных систем при проведении переписи населения и инвентаризации родников Беларуси, создания картографических электронных средств обучения и другие.